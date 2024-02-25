Проклятие Симоньян 2 Сергей Романов, planeta.press

25.02.2024, 14:06

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ФОТО: Getty Images

Россия своих бросит.

Россия своих бросит. Собственных граждан бросит, собственных союзников бросит. Армения эту истину познает как ни какая другая страна. ОДКБ ни разу не показала собственную жизнеспособность, хотя «оборонный» союз подошел к той черте, когда нужно было сменить декларации на действия, перековать орала на мечи.

Азербайджан заслуженно победил в военном конфликте за Нагорный Карабах не только своих оппонентов из Еревана, но и российских «миротворцев» в регионе, которые предпочли ретироваться подобру-поздорову, а не выполнять свои прямые обязанности.

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна нарвалось на критику путинского миньона Александра Лукашенко. Мол, ты нас подталкиваешь к войне с Азербайджаном, а нам бы с ними дружить. Владимир Путин своего вассала не осадил.

Хорошо, даже попробуем поверить в пацифистские мотивы престарелых лицемеров. Но тогда зачем нужны такие союзы и такие союзники?

Никол Пашинян перевел такой вопрос из разряда риторических в разряд прикладных и принял самое очевидное из всех решений. Лучше положиться на Францию вообще и США с НАТО принципе. В Париже устами министра обороны Франции с этим согласились и уколоть Кремль не преминули: мы вам покажем, как нужно придерживаться договоренностей.

Западный мир показал, что в эту игру можно играть вдвоем. Пока Россия намеренно ссорила Армению с Азербайджаном вместо исполнения своих союзнических обязательств, Запад методично вытягивает Ереван из удушающих объятий Москвы. А армян уговаривать не надо.

Россия мало того, что не защитник, она – агрессор. Вторжение в Украину – тому подтверждение. Пашинян высказал недвусмысленное: мы не союзники России в этой войне. Это при том, что формально ОДКБ никто не покидал. Но там свои процедурные круги ада, чтобы из этой организации наконец выйти.

Но это формальности. На поверхности выдавливание Москвы из региона, который когда-то считался ее зоной влияния. И ладно бы будь на сцене только сотрудничество Армении с Брюсселем.

Так ведь не стоит выносить за скобки Турцию, учитывая давнее историко-политическое влияние оной на Азербайджан. Для Баку Анкара – весьма органичный союзник, иллюстрация того, что за спиной страны НАТО находиться куда безопаснее, чем непосредственно в мертворожденном ОДКБ. Помощь турецкого президента Эрдогана и привела к тому, что парады победы проводят в Баку, а не в Ереване. Обида Армении на «союзника» отнюдь не беспочвенна, а на любые упреки Пашиняна Россия отвечает только проклятиями штатных пропагандистов в адрес армянского руководства. Да еще и грязными ртами этничнеских армян. Привет дамам и господамам Гаспаряну и Симоньян.

За логичными и предсказуемыми процессами на Кавказе потихоньку умирает и разлагается миф о России как о «региональном» лидере. Нет такого и близко. Влияние теряем везде и по любому поводу. НАТО расширяется, Казахстан смотрит в обе стороны – и на Запад, и на Востое, вот только на Север – все реже.

Потому что Россия бросит. Доказано Арменией и заслуженным импотентом постсоветского пространства – мертворожденным блоком ОДКБ.

Сергей Романов, planeta.press