Белорусские силачи установили мировые рекорды в поднятии гири 2 25.02.2024, 16:14

Рекорды обновили Вячеслав Хороненко и Виктор Мацур.

Белорусские силачи Вячеслав Хоронеко и Виктор Мацур установили мировые рекорды в гиревом спорте, сообщает НОК.

Вячеслав Хоронеко в положении лежа за 5 минут левой рукой выжал гирю весом 32 кг 119 раз. Он побил свой же рекорд на 13 подъемов.

62-летний силач, перенесший несколько операций, не устает поражать богатырской силой и мастерством уникального атлета. Он установил сотни мировых рекордов, записав свое имя в книгу рекордов Гиннесса.

В свою очередь Виктор Мацур 12 раз поднял лежа 60-килограммовую гирю одной рукой.