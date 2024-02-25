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Белорусские силачи установили мировые рекорды в поднятии гири

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  • 25.02.2024, 16:14
Белорусские силачи установили мировые рекорды в поднятии гири

Рекорды обновили Вячеслав Хороненко и Виктор Мацур.

Белорусские силачи Вячеслав Хоронеко и Виктор Мацур установили мировые рекорды в гиревом спорте, сообщает НОК.

Вячеслав Хоронеко в положении лежа за 5 минут левой рукой выжал гирю весом 32 кг 119 раз. Он побил свой же рекорд на 13 подъемов.

62-летний силач, перенесший несколько операций, не устает поражать богатырской силой и мастерством уникального атлета. Он установил сотни мировых рекордов, записав свое имя в книгу рекордов Гиннесса.

В свою очередь Виктор Мацур 12 раз поднял лежа 60-килограммовую гирю одной рукой.

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