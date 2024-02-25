Борис Джонсон считает, что Украина вернет Крым 4 25.02.2024, 16:23

Борис Джонсон

По его словам, Путин там очень уязвим.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что Украина сможет легко забрать назад временно оккупированный Крым, поскольку российский диктатор Владимир Путин там «очень уязвим». Такое мнение он высказал в интервью «Европейской правде».

«Очевидно, раньше все думали, что Путин никогда не отдаст Крым. Мол, не стоит даже пытаться. Поэтому думали: попробуем помочь Украине отвоевать сухопутный мост. Но сейчас люди говорят себе: во-первых, это возможно! Вернуть Крым реально», – сказал Джонсон.

Во-вторых, «Путин очень уязвим в Крыму», добавил он.

«И если вы посмотрите на инфраструктуру, логистику, там есть большие возможности для ВСУ. Поэтому я соглашаюсь: действительно произошли изменения в том, как люди думают о Крыме», – сказал экс-премьер Британии.

Он отметил, что когда у Украины будет больше снарядов большой дальности, больше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и всего, что нужно ВСУ, «то у Крыма будут очень интересные перспективы».