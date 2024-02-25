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Лукашенко собрался на «выборы» президента в 2025 году

54
  • 25.02.2024, 16:54
  • 11,922
Лукашенко собрался на «выборы» президента в 2025 году

Диктатор заявил, что не будет делиться властью.

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что снова пойдет на «выборы» президента Беларуси в 2025 году. При этом он намекнул, что не намерен делиться властью.

Об этом сообщает БелТА.

«Пойду, пойду, пойду. Передайте им (белорусской оппозиции, - ред.), что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти «выборы». Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», - сказал он.

Добавим, что это будет седьмая избирательная кампания Лукашенко.

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