WP: Страны Балтии планируют минировать территории 25.02.2024, 18:07

Страны готовятся к вероятному наступлению России.

Страны Балтии в последние недели обсуждали вопрос возможного выхода из международного Оттавского договора, который запрещает противопехотные мины. Это необходимо для минирования территорий в рамках подготовки к возможной угрозе со стороны России, пишет газета The Washington Post.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, по данным WP, поручил вооруженным силам своей страны изучить, имеет ли смысл выход из международного договора об использовании противопехотных мин.

«Цель для всех нас состоит в том, чтобы укрепить нашу обороноспособность, сделать все, чтобы наша граница защищала наше общество», — сказал он.

Пока политики Литвы, Латвии и Эстонии высказались против использования противопехотных мин. Военные сопоставляют дешевую способность замедлять танки и выигрывать время для прихода подкрепления НАТО с риском для будущих поколений своих собственных граждан, указывается в материале.

Спрудс также заявил, что преимущества перевешиваются недостатками, включая риск для населения и ответную реакцию международного сообщества.

Но все три страны уже инвестируют в противотанковые мины и другие боеприпасы, которые считаются менее опасными, пишет WP.

Кроме такого типа мин, Оттавская конвенция также позволяет использовать меньшие по размеру мины с дистанционным управлением. Эти типы мин гораздо дороже, чем противопехотные мины старого образца.

Ни США, ни Россия не являются участниками договора о противопехотных минах, который подписали 133 страны.

Правительства балтийских стран также недавно договорились построить Балтийскую линию обороны — скоординированную систему бункеров и укреплений. Их граница должна стать более милитаризованной, планируется установить датчики и физические препятствия для блокировки танков и других транспортных средств.

Балтийцы «извлекают уроки из прочной линии обороны своего потенциального врага в Украине, отмечая, что российская система минных полей, проволоки и траншей сделала невозможным продвижение киевских сил прошлым летом», пишет WP.