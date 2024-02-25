Зеленский о поставках ATACMS: Я нахожусь в позитиве

Зеленский о поставках ATACMS: Я нахожусь в позитиве3
- 25.02.2024, 18:54
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Украина рассчитывает получить ракеты дальности действия 300 км.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что положительно настроен относительно возможных поставок дальнобойного оружия, в частности ATACMS, после последних переговоров с западными партнерами.
Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, сообщает «Европейская правда».
Зеленский отметил, что Украина рассчитывает получить ракеты ATACMS дальности действия 300 км.
«Вы понимаете, для чего нам это нужно, не хотел бы говорить о деталях – но мы понимаем, для чего. И Россия понимает, что мы будем с этим делать», – сказал Зеленский.
«Действительно, мы очень долго работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно. Я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию», – сказал президент Украины.