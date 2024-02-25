В Могилеве десятки рыбаков вышли на тающий лед 5 25.02.2024, 20:40

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Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров, однако могилевские рыбаки либо не слышали об этом, либо просто испытывают судьбу на прочность. Иначе как объяснить то, что происходит прямо сейчас на Фатинском заливе?

«Могилев.Онлайн» запечатлел рыбалку, которая, вопреки всем правилам безопасности, сейчас вовсю происходит на Фатинском заливе в нашем городе. У берегов уже хорошо различимы промоины с открытой водой.

«Посмотрите, сколько людей. Видно, что подходов ко льду практически нет. Не знаю, как они позалазили. Везде размыто, паводок начинается. Сколько у нас людей, которым надоело жить… Просто ужас», — не скрывает эмоции наш корреспондент.

К слову, температура воздуха в Могилеве сейчас — около +4 градусов.