Госдеп США: Белорусский народ заслуживает лучшего 12 25.02.2024, 21:38

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США осудили «фиктивные парламентские и местные выборы» в Беларуси.

США в воскресенье осудили «фиктивные парламентские и местные выборы режима Лукашенко», завершившиеся в Беларуси, передает «Голос Америки».

«Выборы прошли в атмосфере страха, в которой никакие избирательные процессы не могут быть названы демократическими», – подчеркивается в заявлении официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера.

Режим Лукашенко по-прежнему держит за решеткой более 1400 политических заключенных, а все независимые политические деятели были либо задержаны, либо высланы, констатировал представитель внешнеполитического ведомства США.

«Всем независимым политическим партиям было отказано в регистрации. Белорусы, находящиеся за границей, могли голосовать только в случае возвращения в Минск, где их, скорее всего, ждали бы репрессии, – отмечается в заявлении. – Эти злоупотребления фактически заморозили подлинную политическую деятельность и политический дискурс в Беларуси».

Миллер отметил, что режим не позволил Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осуществить наблюдение за выборами, «что еще больше ограничило транспарентность, необходимую для проведения свободных и справедливых выборов».

«Соединенные Штаты признают силу, стойкость и мужество гражданского общества и демократического движения Беларуси», – подчеркивается в документе.

США вновь призвали режим Лукашенко прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных и начать диалог со своими политическими оппонентами.

«Белорусский народ заслуживает лучшего», – констатировал Мэтью Миллер.