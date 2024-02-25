«В Европе культура вождения однозначно выше!» 25.02.2024, 23:04

Дальнобойщица из Гродно рассказала о рабочих буднях в Европе.

«Даже если будут грабить, я не выйду из кабины! Я ведь водитель, а не сторож», — отвечает дальнобойщица Алёна из Гродно на вопрос, не страшно ли ей одной колесить по европейским автобанам.

Часто девушки идут в дальнобой вместе с мужьями, но сегодня перед вами женщина-водитель, которая возит грузы по Европе совершенно одна! Ее историю рассказывает av.by.

Кто на дороге поможет запаску поменять или ночью на паркинге защитит? Эти и другие вопросы мы задали Алёне. А ещё, учитывая комментарии наших дорогих читателей, поинтересовались обратной стороной жизни дальнобоя. Ведь, кроме дорожной романтики и бесплатных путешествий, есть в этой профессии ещё и много минусов! Далее дадим слово гродненке.

Водительское удостоверение категории В Алёна получила ещё в 18 лет. И сразу же задумалась о других категориях, позволяющих управлять грузовиками.

— Мой отец с 1992 года работал дальнобойщиком, брат тоже выбрал эту профессию. Водителями были и мой дядя, и дед! В общем, решила я продолжить семейную династию и тоже пошла в шофёры, — смеётся белоруска.

Прежде чем прыгнуть в кабину фуры, Алёна работала инструктором в автошколе, перевозила гродненцев в автобусах общественного назначения. Словом, так или иначе была связана с машинами. Позже она получила документы, нужные для работы водителем-международником. Но столкнулась с проблемой: нанимать женщину-водителя в Беларуси никто не хотел. Повезло, что в соседней Польше такого стереотипа среди руководителей фирм не было, — героиню взяли на фуру. Без опыта и нужного стажа.

— Помню, спросила у поляка, не страшно ли брать девушку без опыта. На что мне ответили: «Женщины работают ещё лучше!» И вот уже четыре года, как я официально тружусь дальнобойщицей, — не без гордости говорит Алёна.

Сейчас в фирме, где работает наша героиня, четыре девушки. Это притом, что компания небольшая — в ней всего десять машин.

— У нас три белоруски и одна полька!

В первой самостоятельной каденции коллеги помогали Алёне по телефону. Рассказывали, как правильно оформить документы, и объясняли прочие нюансы. Ездила девушка в основном по Европе, но однажды её отправили в Россию.

— Это оказался тяжёлый опыт! Ездить сложнее, чем по Европе, поскольку есть границы, прохождение которых требует особых правил и знаний. Единственный плюс такой каденции — отсутствие языкового барьера. Ну и, конечно, земляки всегда выручают на дорогах. Помню, пробила колесо около Борисова, так водитель из Мостов помог мне быстро его поменять. Ну а сейчас я уже два года езжу только по европейским дорогам.

К Европе и её трассам мы ещё вернёмся. А вот на какой машине предпочитает ездить белорусская дальнобойщица? Как выяснилось, опыта у Алёны в этом предостаточно. Каталась и на «Вольво», и на «Мерседесе», и на «Рено»…

— Вот именно «Рено» — мой фаворит! Мне кажется, это самый комфортный автомобиль. В плане удобств для жизни здесь есть почти всё. В фирме уже знают мою любовь. Когда есть выбор, на чём ехать в рейс, мне всегда выдают именно эту машину. Большая кабина, много места для хранения, всё очень продуманно…

— А вы встречались уже с бастующими европейскими фермерами?

— После новогодних праздников выехала в командировку. Встретилась с бастующими только один раз — под Германией, на границе с Данией. Там трактористы преградили дорогу тюками и никого не пускали. Но они ничего не делали: машины не вскрывали, груз не уничтожали... Просто люди стояли у обочины и жгли костры. Мы там провели минут 40, потом нас начали пропускать. Вот и вся забастовка! За это время я уже побывала и в Испании, и во Франции, и в Голландии — бастующих больше не видела!

— А что насчёт крыс на паркингах? Правда, что их там полно?

— О да! Они там ходят, как коты! Крыс очень много, особенно во Франции. Ездила на экскурсию в Париж — так грызуны спокойно ходят! Не знаю, с чем это связано. Возможно, их не травят... А дальнобойщики всегда ведь выбрасывают остатки еды в урну. Вот они там и живут, ни в чём себе не отказывая. Как-то во Франции видела змею на паркинге, очень похожую на нашего ужа. Ну а чтобы ходили крокодилы какие-нибудь, вараны — не замечала такого, — смеётся Алёна.

В каденции девушка проводит около трёх месяцев. Потом на пару недель домой — и снова за руль. Говорит, что семьи и детей у неё нет, поэтому больше времени старается проводить в пути. И очень любит, когда фирма отправляет её туда, где море и пальмы!

— Я просто обожаю пейзажи за окном. Бывает, едешь по трассе, смотришь — а там высоко в горах лежит снег, внизу же тепло и солнечно! Это, наверное, и есть самый большой плюс моей работы — видеть страны, открывать новые знакомства. Но самый большой минус — тоска по родине! Даже временные бытовые неудобства переживаются легче. Хотя за столько лет ты приловчилась ко всему: душ есть везде, постирочные тоже! Готовить в кабине лично для меня не проблема…

По словам Алёны, её зарплата — средняя на европейском рынке. В сутки девушка получает 80 евро.

— Сколько я трачу и сколько у меня остаётся после этого, сказать сложно, так как отказывать я себе не привыкла. Если иду в магазин, покупаю то, что мне хочется. Во Франции это обязательно устрицы и... лягушки! Однажды попробовала их и очень полюбила. Если рядом есть море, еду туда на отдых. Одежду и обувь тоже покупаю только в Европе.

— Не страшно вам ночью на парковках? Время сейчас небезопасное…

— На паркингах ночью для безопасности стягиваю кабину ремнями или ночные специальные замки ставлю. Но если услышу, что меня грабят, я не выйду! Я водитель, а не сторож. И моя жизнь мне дороже, чем груз. К тому же рядом всегда есть коллеги-мужчины. Ещё никто никогда не отказал мне в помощи. Поэтому ездить одной где-то даже лучше, чем с кем-то в компании.

— Отличается ли культура вождения в разных странах?

— В Европе она однозначно выше! Там водители хорошо относятся к грузовикам, с пониманием… Всегда уступят, если видят, что поворот узкий — а таких много в Италии, Франции и Германии. Чего не скажешь о движении в России: там только и смотри, чтобы не подрезали на дороге или не спрятались в зону, где я не вижу транспорт…

Менять работу Алёна пока не планирует. Белоруска признаётся: она искренне любит эту профессию. Но не исключает, что однажды наступит период, когда она с лёгкостью поменяет кабину большегруза на что-нибудь другое. И очень надеется, что это будет в её родной стране.