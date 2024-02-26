закрыть
26 февраля 2024, понедельник, 2:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во Флориде поймали кенгуру, разгуливающего по территории жилого комплекса

  • 26.02.2024, 1:09
Во Флориде поймали кенгуру, разгуливающего по территории жилого комплекса

Видео.

Обитатели жилого комплекса во Флориде получили массу впечатлений, когда обнаружили кенгуру, прыгающего вокруг бассейна.

Жильцы сумели изолировать нежданного гостя в лаунж-зоне и сообщили об увиденном в экстренные службы.

Офис шерифа округа Хиллсборо быстро реагировал на вызов и смог поймать кенгуру и вернуть его владельцу. В процессе представители правоохранительных органов проверили регистрацию животного и оказалось, что хозяин содержал его вполне легально.

Судя по всему, сумчатому это надоело и оно решило погулять. Правда, насладиться свободой сполна Хоппер (а именно так зовут беглеца) не смог — его поймали достаточно оперативно.

NBC News пишет, во Флориде кенгуру можно содержать в качестве домашних животных при наличии соответствующего разрешения. И этот случай завершился благополучно для всех, однако все же потребовал вмешательства полиции, поскольку кенгуру — крупное и сильное животное. Испугавшись, оно могло причинить вред людям или себе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн