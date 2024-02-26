Во Флориде поймали кенгуру, разгуливающего по территории жилого комплекса 26.02.2024, 1:09

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Обитатели жилого комплекса во Флориде получили массу впечатлений, когда обнаружили кенгуру, прыгающего вокруг бассейна.

Жильцы сумели изолировать нежданного гостя в лаунж-зоне и сообщили об увиденном в экстренные службы.

Офис шерифа округа Хиллсборо быстро реагировал на вызов и смог поймать кенгуру и вернуть его владельцу. В процессе представители правоохранительных органов проверили регистрацию животного и оказалось, что хозяин содержал его вполне легально.

Судя по всему, сумчатому это надоело и оно решило погулять. Правда, насладиться свободой сполна Хоппер (а именно так зовут беглеца) не смог — его поймали достаточно оперативно.

NBC News пишет, во Флориде кенгуру можно содержать в качестве домашних животных при наличии соответствующего разрешения. И этот случай завершился благополучно для всех, однако все же потребовал вмешательства полиции, поскольку кенгуру — крупное и сильное животное. Испугавшись, оно могло причинить вред людям или себе.