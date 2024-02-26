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Россияне снова расстреляли украинских пленных

  • 26.02.2024, 2:34
  • 1,196
Россияне снова расстреляли украинских пленных

Это произошло 24 февраля.

Российские оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмана Дмитрия Лубинца.

«Очередное военное преступление вероятно произошло 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе. На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли», - сообщил омбудсмен.

Лубинец заявил, что точное количество казненных россиянами украинцев не известно, вероятно, их было по меньшей мере семь.

«Это военнослужащие СОУ. Такой расстрел — это военное преступление! Сейчас нам также известно из какой воинской части российской армии военные, беспощадно казнившие украинцев», - подчеркнул он.

Лубинец отметил, что этот случай необходимо зафиксировать как очередное нарушение Россией норм международного гуманитарного права.

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