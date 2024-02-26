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Зеленский: Передача Украине замороженных активов РФ сильно ослабит Путина

  • 26.02.2024, 3:21
Зеленский: Передача Украине замороженных активов РФ сильно ослабит Путина

Этот шаг способен заставить его искать пути окончания войны в Украине.

Передача Украине российских замороженных активов сильно ослабит российского диктатора Владимира Путина. Этот шаг способен заставить его искать пути окончания войны в Украине, сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024» в воскресенье, 25 февраля.

Он отметил, что деньги для Путина — это «номер один» и его «слабое место».

«Если все возьмутся, в Европе замороженных активов около 300 млрд, если эти деньги без всяких условий передадут Украине. Я думаю, что это сильно его ослабит… Без крови, но это будет очень метко», — сказал президент.

В таком случае он будет вынужден «звонить всем» и искать пути, как закончить войну, считает Зеленский. Он добавил, что Путин не способен защитить бизнес и олигархов вокруг себя.

В январе Владимир Зеленский также призвал передать Украине замороженные российские активы за рубежом, сумма которых составляет около 300 миллиардов долларов.

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