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Хуситы атаковали танкер под флагом США

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  • 26.02.2024, 8:06
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Хуситы атаковали танкер под флагом США

С помощью противокорабельной ракеты.

Нефтяной танкер Torm Thor под американским флагом был атакован йеменскими хуситами в Аденском заливе с использованием противокорабельной ракеты.

Об этом сообщает Reuters.

Центральное командование США представило данные о том, что эсминец USS Mason сбил противокорабельную баллистическую ракету, выпущенную хуситами из районов в Йемене, вероятно, нацеленную на нефтяной танкер в Аденском заливе.

Отмечается, что ни USS Mason, ни Torm Thor не пострадали, а сбитая ракета упала на безопасном расстоянии от нефтяного танкера и американского военного корабля.

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