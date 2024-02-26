Хуситы атаковали танкер под флагом США 6 26.02.2024, 8:06

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С помощью противокорабельной ракеты.

Нефтяной танкер Torm Thor под американским флагом был атакован йеменскими хуситами в Аденском заливе с использованием противокорабельной ракеты.

Об этом сообщает Reuters.

Центральное командование США представило данные о том, что эсминец USS Mason сбил противокорабельную баллистическую ракету, выпущенную хуситами из районов в Йемене, вероятно, нацеленную на нефтяной танкер в Аденском заливе.

Отмечается, что ни USS Mason, ни Torm Thor не пострадали, а сбитая ракета упала на безопасном расстоянии от нефтяного танкера и американского военного корабля.