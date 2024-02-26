Налоговая будет по-другому проверять белорусов, построивших дом или квартиру 6 26.02.2024, 8:12

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Введены очередные новшества.

В Беларуси ввели изменения при проверке налоговой доходов и расходов физлиц, которые построили недвижимость. Об этом сообщается на сайте МНС. Речь о ситуациях, когда у человека спросят, откуда он взял деньги на новую квартиру или дом. Такой запрос может поступить и через несколько лет после ввода в строй недвижимости. К примеру, вы купили автомобиль, чем привлекли внимание налоговиков, которые спросят, откуда взяли деньги на авто. И параллельно они могут поинтересоваться, за какие средства вы несколько лет назад построили недвижимость.

С 2024 года налоговики ввели сразу несколько изменений, которые касаются проверок доходов и расходов населения. Напомним, чиновники подняли потолок, при превышении которого запрашивают отчет, откуда «лишние» средства. Также с этого года пересмотрели способы, которыми могут запрашивать пояснения у белорусов, откуда у них появились «лишние» деньги, то есть интересоваться источником доходов. Такое внимание можно привлечь, к примеру, покупкой квартиры или машины.

Новшества для тех, кто построил дом или квартиру

Но на этом новшества при проверках доходов и расходов населения, которые заработали в нынешнем году, не заканчиваются. Налоговики также ввели изменения при таких проверках для тех, кто самостоятельно строит недвижимость (то есть без привлечения застройщика или подрядчика). Напомним, в ситуациях, когда налоговая спрашивает у человека, за сколько возведена недвижимость, он среди прочего может самостоятельно определить ее стоимость. Но до нынешнего года было условие — она должна быть не меньше 70% от стоимости, которую налоговая определяет для исчисления налога на недвижимость на 1 января. С нынешнего года этот минимум подняли до 100%.

Также налоговики ввели единые правила определения расходов на строительство недвижимости в тех случаях, когда человек не может получить данные о затратах от застройщика или подрядчика. К примеру, из-за их ликвидации или того, что у них нет данных о расходах по конкретному возведенному объекту.

Есть еще одно изменение при проверке доходов и расходов касается тех, кто построил недвижимость.

«С 2024 года проверяемое лицо в случае несогласия с размером расходов на строительство недвижимости может представить заключение об оценке такой недвижимости, составленное с использованием рыночных методов оценки зданий и сооружений на любую дату календарного года, в котором оцениваемый объект принят в эксплуатацию», — сообщают в МНС.

Напомним, налоговая может запросить у физлица пояснения о доходах и расходах за 10 предшествующих полных календарных лет. Проверка может проводиться и за период более 10 лет, если физлицо в пояснениях об источниках доходов заявит более ранний период их появления. К примеру, если скажет, что заработал «лишние» деньги 11 лет назад.