Путин на такую войну не рассчитывал 5 Сергей Ковальченко

26.02.2024, 9:04

10,034

Украина уже одержала победу.

Кто знал, что война в Украине продлится больше двух лет? Не помню таких прогнозистов. В первые дни после ее начала, в России, даже сочувствующие Украине были уверены в том, что все закончится очень скоро. Потом были надежды на мирные переговоры в Стамбуле, затем все сдвинулось на осень 2022 года. После первой атаки на Крымский мост на Западе говорили, что у Путина нечем ответить, потому, что у него закончились ракеты (вот такая глубина осведомленности и прогнозов в моменте).

Потом говорили, что весной 2023 года все точно закончится – обе стороны выдохнутся, а прогнозисты молились на новое «чудо-оружие», которое Запад должен передать Украине в виде танков «Леопард» и самолетов F-16. Оказалось, что танки Т-72, переданные Польшей, куда лучше, а самолеты, которые начали выпускать в 70-е годы, так и не встали на боевое дежурство. Тем временем, 22 февраля 2023 года состоялся концерт в Лужниках с участием Владимира Путина. Хоть праздновать было нечего, но концерт был. Прошел год и нет никаких концертов. Пропагандисты трубят про «триумф в Авдеевке», но картину портит застрелившийся военкор Мурз, написавший, что при штурме этого поселка ВС РФ потеряли 16 тысяч человек убитыми - больше чем советская армия за 10 лет войны в Афганистане и армия РФ за две чеченские. Россия десятками тысяч теряет своих мужчин и свое будущее. Вот так сейчас все это выглядит.

Весной 2023 года мир стал следить за подготовкой к контрнаступлению Украины, как будто это шоу. «Ну уж летом то все закончится», - потирали руки самопровозглашенные военные эксперты с многочисленных ютуб-каналов. Не случилось.

Все превратилось в «кровавый тяни-толкай». Обе стороны не могут позволить себе крупных наступательных действий из-за нехватки людей, усталости армий и отсутствия достаточного количества современного оружия. При этом, никто не хочет договариваться и «кровавый тяни-толкай» продолжается.

Убежден, что в войне, которую Владимир Путин развязал 24 февраля 2022 года Украина уже одержала победу – сохранив свою государственность и отстояв большую часть территорий. Россия на такую войну не рассчитывала и сейчас рвет жилы для ее продолжения.

Думаю, что при нынешнем раскладе у нас есть все шансы отметить и третью годовщину этой войны. По крайней мере пока, конца и края ей не видно.

Сергей Ковальченко, kasparov.ru