Что изменится в Беларуси с 1 марта 1 26.02.2024, 9:40

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Некоторые из них отобьются на кошельках белорусов.

Некоторым белорусам нужно будет отчитаться перед налоговой о доходах за прошлый год, подозрительные денежные переводы будут блокировать, а Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью. Onliner.by рассказывает о важных изменениях, которые ждут нас в первый месяц весны.

Заработает новая система борьбы с мошенниками

С 1 марта вступает в силу указ от 29 августа 2023 года №269 «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям». Согласно документу, Нацбанк организует обмен информацией между силовиками и банковским сектором о несанкционированных платежных операциях и попытках их совершить.

Информация о несанкционированных платежах должна будет передаваться в автоматизированную систему обработки инцидентов Нацбанка (АСОИ).

Силовые структуры получат право останавливать на срок до 10 суток расходные операции по банковскому счету, вкладу, электронному кошельку, если есть информация или подозрение, что владелец участвовал в противоправных действиях.

С этой же даты, 1 марта, вступает в силу постановление Нацбанка от 15 декабря 2023 года №453, согласно которому банки будут блокировать подозрительные операции.

Если при переводе денег (в том числе электронных) что-то не совпадает с обычными параметрами, которые использует пользователь, то перевод может быть приостановлен. Например, это может быть необычное время, день или место перевода, странный платежный инструмент или сервис, использованный для перевода, технические детали, сумма денег и так далее.

Перевод также приостановят, если информация о получателе денег совпадет с данными о несанкционированных операциях из АСОИ.

Литва закроет два пункта пропуска

С 1 марта нельзя будет пересечь белорусско-литовскую границу в пунктах пропуска «Котловка» («Лаворишкес) и «Привалка» («Райгардас»).

Открытыми останутся два пункта пропуска на границе с Литвой — это «Каменный Лог» («Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»).

Литовское правительство также решило, что через оставшиеся КПП не будут пропускать пешеходов и велосипедистов и постепенно сократится количество разрешений для белорусских и литовских перевозчиков, которые организуют автобусные рейсы.

Литовская сторона утверждает, что это решение приняли для того, чтобы устранить проблемы контрабанды, нарушения международных санкций и национальной безопасности.

Не забыть про декларацию о доходах

Некоторым белорусам не позже 1 апреля нужно отчитаться в налоговую о доходах за 2023 год. Дедлайн по уплате подоходного налога — не позже 3 июня.

Подать декларацию можно онлайн через «Личный кабинет плательщика», по почте или лично в любой налоговой.

Это касается белорусов, которые в 2023 году:

получали доходы из-за границы или за границей;

получили в подарок более 9338 рубля (доходы от близких родственников не учитываются);

продали два и больше авто;

продали недвижимость (декларацию надо продать тем, кто в течение пяти лет продал больше одной квартиры, жилого дома, дачи, садового домика, гаража, машино-места, земельного участка).

Если не подать декларацию вовремя или не уплатить налог, насчитают штраф.

Еще один банк вводит плату за хранение валюты

«Альфа-Банк» с 1 марта вводит комиссию за хранение больших сумм в долларах и евро, если сумма среднедневного остатка по всем счетам больше 160 тысяч рублей в эквиваленте.

Комиссия составит 0,1% от среднедневного остатка (минимум 500 рублей, но не более 3000). Нововведение касается только физических лиц.

В «Альфа-Банке» рассказали, что прибегли к такой идее, так как сейчас им не нужны доллары и евро в большом объеме: из-за ограничений и проблем с международными SWIFT-переводами. Из альтернатив клиентам предлагают депозиты в рублях или другой валюте.

«Альфа-Банк» не первый, кто ввел такую комиссию. Летом это сделали «БНБ-Банк» (от $40 тыс. комиссия 1%, но не менее 500 рублей) и «Приорбанк» (от $50 тыс. комиссия зависит от суммы, но не менее 750 рублей).

До 1 марта ИП надо заплатить взносы в ФСЗН

Также это касается адвокатов и нотариусов. Минимальная сумма за полный год работы составляет 2326,8 рубля.

Тем, у кого были перерывы в работе в 2023 году, взносы придется рассчитать самостоятельно. Для этого на сайте ФСЗН есть калькулятор. Эти взносы также следует уплатить до 1 марта.

Станет известно, что будет с беспошлинными лимитами

До 1 апреля белорусы могут беспошлинно ввезти из-за границы или заказывать посылки на 1000 евро. В марте будет очередной пересмотр лимитов, если не будет принято никаких дополнительных решений, нас ждет заметное урезание.

Для посылок лимит может вернуться до суммы в 200 евро, для товаров, которые ввозятся на автобусе или авто, — 500 евро.

Лимит в 1000 евро ввели весной 2022-го на полгода, потом несколько раз продлевали.

Пока окончательного решения нет, известно лишь, что Минфин России высказался против сохранения порога беспошлинных онлайн-покупок на уровне 1000 евро, так что порог может снизиться до 200 евро. Участники рынка онлайн-торговли ожидают, что это может привести к подорожанию товаров в России на 15—20%, а также к возможному уменьшению ассортимента.

Будут большие выходные

Не роскошь в виде четырех дней отдыха, но тоже неплохо — 8 марта приходится на пятницу, а следом идут выходные суббота и воскресенье.

Получается, одну неделю у нас будет легальная четырехдневка.

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