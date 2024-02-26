«Звонил по объявлению, которое вывесили 10 минут назад, и мне говорили, что квартира уже сдана» 3 26.02.2024, 11:34

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Как белорусы искали первое съемное жилье в Польше.

В последний год рынок арендного жилья в Польше стабилизировался. Тем не менее поиск квартиры для многих остаётся испытанием. MOST спросил у белорусов, с какими трудностями они столкнулись при аренде первого жилья в Польше и как их преодолевали.

«Я звонил по объявлению, которое вывесили 10 минут назад, и мне говорили, что квартира уже сдана»

Вячеслав приехал в Ольштын в июле, когда спрос на аренду традиционно снижается. Мужчина временно поселился у друга и занялся поисками квартиры для своей семьи, которая должна была приехать в Польшу в конце августа.

— Я знал, что многие арендодатели требуют договор найма окказионального (документ, который подтверждает, что при расторжении договора аренды у нанимателя есть резервное жильё, в которое он может съехать. — Прим.). Поэтому планировал снять квартиру через агентство — они помогают с получением такого документа. Но друг убедил меня, что этот договор требуют далеко не все владельцы. И в целях экономии я решил попробовать поискать квартиру самостоятельно.

Мужчина стал мониторить сайты Olx.pl и Otodom.pl, обзванивая арендодателей, которые не требовали договор найма окказионального. Таких вариантов действительно оказалось немало, но быстро найти квартиру не получалось. Вячеславу казалось, что ему отказывали из-за того, что он иностранец — мужчину выдавал акцент.

— Я звонил по объявлению, которое вывесили 10 минут назад, и мне говорили, что квартира уже сдана. Я даже начал переживать, но времени на поиски оставалось достаточно — почти полтора месяца. Плюс у меня не было особых требований к местоположению квартиры: город маленький, нет разницы, где жить.

Спустя месяц активного поиска Вячеславу удалось снять хорошую квартиру недалеко от центра.

— Хозяйка оказалось милой адекватной женщиной. Единственное, что её интересовало, — где я работаю и нет ли у нас животных.

«Это стоило недёшево, но моё спокойствие стоило дороже»

Наталья приехала в Варшаву в марте 2022 года, когда в Польшу приехало много беженцев из Украины. Первое время девушка жила у знакомых.

— Это был кошмар. Цены на жильё взлетели, со всех сторон я слышала истории о том, что белoрусам из-за поддержки страны-агрессора не хотят сдавать квартиры.

Девушка была в большом стрессе из-за переезда, поэтому решила доверить поиски жилья посреднику.

— Без знания языка, будучи на грани нервного срыва из-за незапланированной эмиграции, я была просто не в состоянии заниматься поисками. Я обратилась в агентство недвижимости, рекламу которого увидела в Инстаграме.

Через неделю Наталья заселилась в кавалерку в одном из спальных районов Варшавы.

— В качестве агента со мной работала девушка-украинка, но с её стороны ко мне не было предвзятого отношения. Да, это стоило недёшево, но моё спокойствие на тот момент стоило однозначно дороже.

«Проблемы сначала казались мне надуманными»

Сергей (имя изменено) озаботился поисками квартиры ещё будучи в Беларуси.

— Семья у нас большая — мы с женой, двое детей и собака. Переезжали все одновременно, поэтому не планировали мотаться по хостелам и временным квартирам.

В Беларуси у Сергея уже был неприятный опыт аренды жилья. Несколько лет назад, когда семья съезжала со съёмной квартиры в свою собственную, хозяин жилья пожаловался на протёртые подлокотники кожаного дивана и потребовал, чтобы Сергей поменял обивку за свой счёт.

— Дело в том, что эти подлокотники были такими изначально, но как я мог это доказать? Тогда дело обошлось словесными перепалками, я ничего не заплатил. Но урок усвоил. Не хотелось попасть в подобную ситуацию в Польше, поэтому я хотел, чтобы агент полностью осмотрел квартиру на наличие дефектов и все задокументировал.

Знакомый посоветовал Сергею девушку-белoруску, которая искала квартиры удалённо. Она сразу предупредила, что найти жильё для семьи с маленькими детьми и животным будет непросто.

— Честно говоря, эти проблемы сначала казались мне надуманными. Но когда дошло до дела, я понял, что ошибся. Где-то были отказы из-за того, что мы иностранцы, где-то из-за собаки, где-то просили бумаги о трудоустройстве, а я на то время ещё не был оформлен на работу в Польше. В какой-то момент мы даже снизили требования. Решили, что отдельная кухня и наличие балкона — необязательное условие.

Поиски заняли почти месяц, но в итоге семье удалось найти приемлемый вариант.

— Важно, что агент детально осмотрела квартиру, нашла некоторые дефекты — например, небольшую вмятину на холодильнике, сколотую плитку в ванной. Она сделала фото, составила какой-то акт. Что интересно, хозяина жилья это не удивило. Видно, в Польше это в порядке вещей. А ещё агент договорилась с арендодателем, что он вывезет маленький одноместный диван, чтобы мы вместо него поставили детям двухъярусную кровать.