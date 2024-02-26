На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли девять украинских военнопленных 2 26.02.2024, 11:29

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Они вышли с поднятыми руками.

Российские оккупанты в субботу, 24 февраля, расстреляли девять безоружных украинских военнопленных на Бахмутском направлении. Об этом сообщает аналитический портал DeepState.

Предварительно, погибли бойцы 92 ОМБр ВСУ или военные из приданных подразделений.

«Вчера была надежда, что ребята с этой позиции выжили и в плену, но кадры, которые сегодня были опубликованы, демонстрируют казнь бойцов Сил обороны», — отмечается в сообщении.

На обнародованном видео видно, как украинские военные выходят из окопа с поднятыми вверх руками. Их заставляют ложиться лицом к земле, а затем — расстреливают.

DeepState пишет, что за последнее время российские террористы совершили много расстрелов украинских военных, которых брали в плен.