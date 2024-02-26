В России начнут строить «гибридные» тюрьмы 8 26.02.2024, 11:55

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Чтобы экономить на заключенных.

Правительство России одобрило строительство «гибридных» тюрем, которые будут включать в себя следственные изоляторы (СИЗО) и исправительные колонии. Это следует из заключения правительственной комиссии на законопроект Минюста, допускающий создание учреждений объединенного типа (УОТ) в уголовно-исполнительной системе, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Появление подобных учреждений предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года. Первая подобная тюрьма на 3 тыс. мест проектируется в Калужской области, говорил глава Минюста Константин Чуйченко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2023 года. Также аналогичные учреждения власти планируют открыть в Улан-Удэ, Чите и в оккупированных регионах Украины. Стоимость каждого из них составит 20 млрд руб.

Однако, как отмечал Чуйченко, создание «гибридных» тюрем экономически оправданно: сократятся расходы на одного осужденного и находящегося в СИЗО. «По Калуге мы просчитывали — с учетом того, что экономия составит 25–30%, срок окупаемости — где-то десять лет», — отмечал глава Минюста.

Также, по словам Чуйченко, «гибридные» тюрьмы позволят освободить города от старых СИЗО. «Это необходимо, потому что действительно эти объекты находятся в очень ветхом состоянии, они сегодня портят городскую среду», — говорил министр.

В СИЗО отправляют обвиняемых во время предварительного следствия в ожидании суда и в период судебных разбирательств. В колонии осужденные уже отбывают наказание, и при их перемещении из одного места отбывания наказания в другое они также могут оказаться в следственном изоляторе. Если осужденному присуждено наказание в виде лишения свободы, то один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима.

«Гибридные» тюрьмы помогут избежать длительных перевозок заключенных, отметила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. По ее словам, зачастую автозаки с заключенными даже по Москве перемещаются в течение 5–6 часов. Однако если такие учреждения будут находиться на окраинах городов, это может осложнить для родственников их посещение, предупредила Меркачева.