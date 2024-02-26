Белорусская торгово-промышленная палата оптом штампует липовые документы 26.02.2024, 12:21

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Эта структура помогает обходить санкции.

Основа контрабанды — это липовые документы, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Их оптом штампует Белорусская торгово-промышленная палата. Там выставят сертификат происхождени ялюбой страны.

Деятельность этой структуры — предмет для изучения и журналистских (и не только) расследований. Однако даже она не в состоянии обеспечить документами тот объем, которым оперирует хунта. Тем более, что нужно работать и за себя, и за Россию, смешивая и перемешивая товары из двух стран в рамках различных санкционных режимов.

И тут на помощь приходят дружественные страны. Турция и ОАЭ, похоже, выходят из большой игры, так как вторичные санкции добрались и до их компаний. Но есть же еще ЕАЭС и СНГ, где можно найти сговорчивых партнеров.

Альянс расследователей Беларуси в новом расследовании рассказывает о том, как узбекская «липа» помогла, хоть и с трудом, затолкать вагон карбамида из Беларуси в Литву. В этой маленькой сети оказалось больше 10 компаний из Беларуси, Германии, Польши, Литвы и Эстонии.

Продемонстрированы все наиболее типичные приемы:

— подложные документы третьей страны;

— множественные компании, зарегистрированные на работников, родственников в Европейском Союзе;

— регистрация нескольких чистых компаний вместо одной «засвеченной».

С контрабандистами все понятно. Это их бизнес и риск. Но как литовская таможня принимает эту липу, а Германия и другие страны ЕС раздают резидентство и даже гражданство, — вот это большой вопрос.