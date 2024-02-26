В центре Минска все-таки сдадут элитный долгострой, против которого протестовали соседи 1 26.02.2024, 12:29

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Но дату опять перенесли.

Элитную новостройку «Гастелло Резиденс» в центре Минска, на которую жаловались местные жители, планировали ввести в эксплуатацию в феврале 2024-го, но сроки снова перенесли. Агентство «Минск-Новости» выяснило причину.

Элитный жилой комплекс «Гастелло Резиденс» возле парка Победы начали строить в 2019-м. Однако из-за опасений жильцов соседних домов, что новостройка лишит их солнечного света, возведение приостановили — было решено усовершенствовать проект.

Работы на стройплощадке возобновились в 2021 году, а сроки сдачи объекта несколько раз переносились с 2021-го на 2022-й, а затем и на 2023-й. По последним данным, жилой комплекс планировалось ввести в эксплуатацию в феврале 2024-го. Позже на сайте застройщика появилась информация, что срок строительства изменен до 1 марта.

Как рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников, сейчас объект имеет высокую степень готовности. По состоянию на 20 февраля нужно закончить остекление части балконов. Паркинг тоже практически завершен, осталось доработать детали.

— В процессе строительства вносились некоторые изменения в проектную документацию, а это значит, что их нужно узаконить до ввода здания в эксплуатацию. На данный момент застройщик подался на экспертизу. Нормативный срок ее проведения — в течение месяца. Поэтому пока ориентируемся на середину марта, — уточнил Черников.