Школьная задача по математике для четвертого класса поставила взрослых в тупик

Школьная задача по математике для четвертого класса поставила взрослых в тупик8
- 26.02.2024, 12:33
- 3,260
А у вас получится ее решить?
Сможете ли вы справиться с задачкой из обычной школьной программы четвертого класса? Казалось бы, что задачи, которые решает четвероклассник, может решить и каждый взрослый. Давайте проверим!
Задача: посчитать площадь большого треугольника, используя в качестве мерки площадь маленького треугольника:
По сути, нам нужно понять, сколько маленьких треугольников можно поместить в большой. Напомним, что задача предлагается в четвертом классе, когда дети еще не знают формул, по которым можно рассчитать площадь треугольника.
Решение задачи можно посмотреть здесь.