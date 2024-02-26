Школьная задача по математике для четвертого класса поставила взрослых в тупик 8 26.02.2024, 12:33

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А у вас получится ее решить?

Сможете ли вы справиться с задачкой из обычной школьной программы четвертого класса? Казалось бы, что задачи, которые решает четвероклассник, может решить и каждый взрослый. Давайте проверим!

Задача: посчитать площадь большого треугольника, используя в качестве мерки площадь маленького треугольника:

По сути, нам нужно понять, сколько маленьких треугольников можно поместить в большой. Напомним, что задача предлагается в четвертом классе, когда дети еще не знают формул, по которым можно рассчитать площадь треугольника.

Решение задачи можно посмотреть здесь.