В Минске BMW выехал на встречную, а затем попытался вклиниться между поворачивающими авто 6 26.02.2024, 13:20

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Инцидент попал на видео.

Читатель «Онлайнера» Андрей выезжал со двора на проспект Рокоссовского в Минске. Поворачивая на перекрестке, он столкнулся с неприятным маневром водителя BMW. «Наглость — второе счастье», — так высказался о ситуации автор видео.

«При выезде со двора и повороте налево водитель на белом BMW решил это сделать следующим образом: сначала проехать по встречной, а затем вклиниться между мной и еще одной легковушкой, — поделился с нами Андрей. — Своими действиями автомобилист создал аварийную ситуацию».

Андрей BMW не пропустил и свою позицию объяснил так: «Я сделал это из-за его наглости. Он, видимо, думал, мол, ему все можно».