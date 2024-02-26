Ради рекорда американская школьница надела сразу 45 свитеров 2 26.02.2024, 13:44

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Она стала настоящей звездой Сети.

Некоторые шутят, что София Хейден из Вашингтона (США) уж точно не замёрзнет в зимние холода, пишет 120.su.

Дело в том, что эта школьница умудрилась надеть сразу 45 свитеров, и сделано это было ради мирового рекорда. София натягивала их один за другим, использовав свитеры увеличивавшегося размера, и каждый должен был быть натянут как минимум до талии — это обязательное условие. Что ж, у девочки всё получилось, и теперь её имя попадёт на страницы Книги рекордов Гиннесса.

Кстати, это не первый рекорд в семье Хейден. Алессандра, мама Софии, ранее попадала в Книгу рекордов Гиннесса за самое долговременное вязание крючком. Однако, свитеры, которые помогли Софии побить рекорд, связала вовсе не её мама, ведь все они должны были быть доступны в продаже. После того, как рекорд был официально зафиксирован, всю использованную тёплую одежду пожертвовали на благотворительность.