В ВСУ подтвердили отступление из Ласточкино 1 26.02.2024, 14:30

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Раньше они держали оборону на окраинах этой деревни.

Вооруженные силы Украины официально подтвердили, что наши военные отступили из населенного пункта Ласточкино вблизи Авдеевки, Донецкая область. Раньше они держали оборону на окраинах этой деревни.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона. Эти меры были приняты для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских вооруженных сил.

«Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино», - рассказал он.

По его словам, этот ход был важным для организации оборонительной линии через населенные пункты Орловка, Тоненькое и Бердичи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение противника по направлению на запад.