«Число желающих дезертировать растет не по дням, а по часам» 26.02.2024, 14:42

1,438

За год количество желающих дезертировать в армии РФ выросло в 10 раз

О случаях насилия и внесудебных расправ над российскими военнослужащими со стороны их сослуживцев или командиров сообщалось неоднократно. Чиновники эту информацию или не комментируют, или отрицают. О привлечении виновных к ответственности ничего неизвестно.

Подробно эту тему в эфире телеканала FREEДОМ обсудили с пресс-секретарем украинского фонда «Идите лесом» Иваном Чувиляевым.

- Этих людей гонят на убой любыми доступными средствами, их обманом, силой, чем угодно заманивают в армию, их заталкивают туда буквально за шкирку и за любые попытки вырваться, сопротивляться, уйти, сбежать — отправляют в Зайцево, отправляют в ямы, отправляют в подвалы. Это карательная система от начала до конца, от момента, когда человек переступает порог военкомата, и заканчивая моментом, когда его близким привозят цинковый гроб. Это все карательная система во всех своих проявлениях, — рассказал Чувиляев.

Он рассказал, что за любую провинность, и за любые попытки сопротивляться в армии РФ насилуют, избивают, приковывают наручниками, выводят на мороз и обливают водой.

- Вот это все самый настоящий ГУЛАГ в чистом виде… За последний год количество желающих оставить линию фронта, количество желающих дезертировать выросло в 10 раз. В прошлом январе это было 20 человек, в этом январе это было 200 человек. И число желающих дезертировать растет не по дням, а по часам постоянно. У нас буквально дня не проходит без новых запросов на эвакуацию, без новых обращений от дезертиров, без новых вопросов от тех, кто собирается дезертировать и пытается понять, как им это сделать, каким образом выбираться с фронта. И чем больше людей гонят на фронт, чем больше к людям проявляют насилие, тем больше желающих дезертировать становится, — рассказал Чувиляев.