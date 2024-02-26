Пастухов: Ни одна из целей Путина, ради которых он начинал эту войну, не достигнута 1 26.02.2024, 14:48

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Два года войны для Кремля — впустую.

Пошел третий год с начала российского вторжения в Украину и полномасштабной войны. Победоносные «Киев за три дня» давно забыты, — с другой стороны, временно оккупированные территории, цинично названные «новыми регионами», включены в состав России, а пути к невоенному разрешению ситуации, кажется, напрочь отрезаны.

Российский политолог Владимир Пастухов анализирует, с какими результатами прошла эти два года Россия и чего (не) достигла.

— Прежде всего, промежуточный итог двух лет войны — за Украиной, — подчеркнул доктор политических наук на канале «Ходорковский LIVE». — Несмотря на тяжелейшее положение, на критические моменты, которые мы наблюдаем, несмотря на то, что конкретно сейчас русская армия давит, а Украина потеряла часть своей территории, 30% и многое другое — ни одна из целей Кремля, ради которых он начинал эту войну, не достигнута.

Это ключевой итог: два года войны — впустую. Политический режим в Киеве устоял и стал еще более «антирусским», Украина стала «антиРоссией» в квадрате, в кубе, не знаю, в какой степени.

Прорвать ту международную блокаду, которую хотели прорвать таким образом, поставить Запад перед фактом своим блицкригом и договариваться на своих условиях — ничего этого не удалось. Изоляция и конфронтация только усилились, санкционные режимы, от которых хотели избавиться, увеличились. На более локальном уровне — проект буферного государства «Малороссия», от Приднестровья до Мариуполя, провалился.

Есть миллион людей, которые гниют на фронте. Есть полувоенная экономика и структурные перекосы в ней, напоминающие то, что было в позднем Советской Союзе. Есть глухое ворчание общества.

Второй очевидный итог — усталость. Для таких войн два года — отсечка, после которой наступает усталость как в обеих воюющих сторонах, так и в окружающем мире, который вольно или невольно в эту войну втянут. И на переломе эта усталость масс становится политическим фактором, который будет все больше влиять на принятие решений.

И третий пункт, более конкретный, — в воздухе витает тема прекращения огня. Для обеих сторон становится понятно: это либо война на годы, либо нужно каким-то образом ситуацию замораживать.

Но если сейчас начать этот процесс, он будет иметь крайне негативные политические последствия для нынешнего руководства Украины, поэтому оно постарается либо оттянуть, либо сделать все, чтобы этого не произошло. Притом есть очень большой риск, что, если Украина переоценит свои силы, а Россия сможет воспользоваться снарядным голодом и где-то прорвать фронт, точку Украине придется ставить в менее благоприятных для себя условиях.

К сожалению, преимущество России в вооружении, компенсированное в 2022-2023 годах помощью Запада, сейчас опять значительно. И война вновь приобретает экзистенциальный характер.

По мнению Владимира Пастухова, сегодня война находится примерно в экваторе, и дальше «в какую-то сторону должен качнуться маятник».

Говоря о перспективах российского режима и состоянии общества, политолог осторожно отмечает, что будущее — за «модернизационным элементом»:

— К счастью, исторически этот режим обречен. У него нет будущего. Скорее всего, он обречен рухнуть в следующем поколении, думаю, 10 лет — предел. Вопрос в том, что эти 10 лет нужно еще прожить, и не все доживут.

Но, с другой стороны, время идет быстро, и те, кому кажется, что это будет длиться вечно и кто не хотел бы видеть ничего другого — увидят. И лучше к этому готовиться, иначе будет очень трудно подбирать объясняющие слова. Время играет не в их пользу.