Какой процент от поездки получает водитель такси? 26.02.2024, 15:01

Честно рассказал таксист из Гродно.

В редакцию «АвтоГродно» написал водитель такси Анатолий:

- Хочу сказать, что работа таксиста это адский труд, в который заманивают водителей разными «плюшками» – говорят, что дневная смена 41%, ночная 46%, 10 рублей плюс за каждый день или ночь если ты отработал 11 часов без перерывов. Говорят, что техническое обслуживание, мойка заправка за счёт парка. Выглядит конечно хорошо, а вот как на самом деле.

Техническое обслуживание автомобиля, заправка, мойка входят в рабочее время водителя. Давайте посчитаем время. Обычная 12-ти часовая рабочая смена предполагает 10 часов на линии. Она должна включать перерыв на приём пищи - 1 раз за смену (15 - 50 минут), а еще отдых не более 15 минут каждый час.

Но так не получается, и вот почему.

Реально по такому условию всего перерывов будет 11, из них 10 по 15 минут и один пускай 30 минут – итого получается ровно 3 часа. Из 12-ти часовой смены вычтем 3 часа и остаётся 9 часов на линии.

Но машину для сменщика надо заправить, помыть, убрать внутри и пропылесосить, а также доставить ему к подъезду. Плюс он должен тебя отвезти домой. А это ещё минимум 1,5 часа. Итого остаётся 7,5 часов на линии. Таким образом заявленные 10 часов на линии уже невыполнимое условие заранее.

Это требование можно выполнить при условии, если водитель не делает перерывов вообще.

Часто в парках нарушающие регламент (10 часовая смена) будут оштрафованы на 100 рублей или уволены. Парки пишут, что у них соблюдает все законодательные акты РБ, водитель официально трудоустроен, что за каждого водителя выплачивают налоги государству, самые выгодные условия для работы в стране. Но на самом деле больничные, отпуск, выходные не оплачиваются. Я рассказываю на примере своего, но так наверное во всех парках.

На деле текучка в парках очень большая.

О заработках. Сервис получает свои 23% с каждого вызова. Парк забирает 12%. На деле водителю дневной смены выплачивают 26,65%, а с ночной смены 29,9%. Вот и всё.

Поэтому в такси в основном водители только подрабатывают, т.е. днём работают (студенты учатся) на одной работе (ВУЗах), а ночью или в выходные (праздничные) дни таксуют.

Для того чтобы понять каков труд водителя такси, как минимум надо провести от 5 до 10 смен подряд.

Моё мнение водитель такси является самым незащищённым и уязвимым со всех сторон (со стороны нанимателя, сервиса такси и конечно же пассажира).

Журналисты показали письмо Анатлия другим водителям такси и они подтвердили, что в целом процент верный, уточнив, что «обычно на руки получается 30%, бывают исключения в 35%».