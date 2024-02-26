В центре Минска продается яркая квартира с атмосферным балконом 6 26.02.2024, 15:32

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Из окон виден парк Горького.

В базе Realt появилась хорошая трехкомнатная квартира в сталинке. Потолки в ней 3,3 метра, есть атмосферный балкон, который выходит в зеленый двор, а в доме живут педагоги, врачи и деятели культуры. Квадрат в сталинке выходит больше двух тысяч.

Этот дом стоит на пересечении улиц Купалы и Кирова и имеет двойной адрес — Купалы, 9/Кирова, 51. Здание в стиле советского неоклассицизма построили в 1956 году. Дом находится в центре города. В шаговой доступности три станции метро — «Купаловская», «Октябрьская» и «Площадь Победы». Рядом — Свислочь, а вдоль реки проходит велодорожка.

Квартира находится на третьем этаже из пяти. Общая площадь — 77 квадратов. Комнаты все просторные, каждая выкрашена в свой цвет. Прихожая — в зеленый, кухня, гостиная и одна из спален — в голубой. В кухне из техники — газовая варочная панель Bosh, духовой шкаф и встроенная микроволновка.

В гостиной стоит обеденный стол со стульями. Есть кондиционер и электрокамин. Окна кухни и гостиной выходят во двор. В гостиной есть атмосферный балкон.

Окна в двух спальнях выходят на парк Горького. В одной комнате — детская.

Санузел в квартире совмещенный и очень просторный. Установлена ванна. Есть бойлер и теплые полы. А еще в комнате висит небольшой телевизор. Есть отдельная комната — постирочная, там установлена стиральная машина.

Стоимость квартиры — 170 тысяч долларов (2 216 долларов за квадрат).