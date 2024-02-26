закрыть
26 февраля 2024, понедельник, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Таможня Литвы задержала контрабанду белорусских сигарет

  • 26.02.2024, 16:34
  • 1,102
Таможня Литвы задержала контрабанду белорусских сигарет

На 1,65 миллиона евро.

Литовские таможенники в пункте пропуска «Райгардас задержали грузовик с белорусскими сигаретами. Их точное количество посчитать не могут до сих пор.

Фура под управлением гражданина Молдовы пересекала границу через пункт пропуска «Райгардас». Водитель сказал, что везет 170 пластиковых оконных рам в Молдову через Литву, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

Литовские таможенники просканировали автомобиль и вскрыли несколько рам. Внутри оказались беларусские сигареты NZ Gold, сообщает литовская таможня.

Точное количество перевозимых сигарет неизвестно. Таможенники до сих пор продолжают доставать их из рам. По предварительным данным, в автомобиле перевозилось около 400 тысяч пачек сигарет стоимостью 1,65 млн евро. Начато предварительное расследование.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников, «Радио Свобода»
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко