Таможня Литвы задержала контрабанду белорусских сигарет 26.02.2024, 16:34

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На 1,65 миллиона евро.

Литовские таможенники в пункте пропуска «Райгардас задержали грузовик с белорусскими сигаретами. Их точное количество посчитать не могут до сих пор.

Фура под управлением гражданина Молдовы пересекала границу через пункт пропуска «Райгардас». Водитель сказал, что везет 170 пластиковых оконных рам в Молдову через Литву, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

Литовские таможенники просканировали автомобиль и вскрыли несколько рам. Внутри оказались беларусские сигареты NZ Gold, сообщает литовская таможня.

Точное количество перевозимых сигарет неизвестно. Таможенники до сих пор продолжают доставать их из рам. По предварительным данным, в автомобиле перевозилось около 400 тысяч пачек сигарет стоимостью 1,65 млн евро. Начато предварительное расследование.