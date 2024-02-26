закрыть
26 февраля 2024, понедельник, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии бастуют работники общественного транспорта

2
  • 26.02.2024, 16:38
В Германии бастуют работники общественного транспорта

Они добиваются улучшения условий труда.

Во многих городах Германии в понедельник, 26 февраля, начались забастовки работников сферы общественного транспорта, к которым призвал профсоюз Ver.di. Уже с утра было нарушено движение автобусов в федеральных землях Саар, Рейнланд-Пфальц и Шлезвиг-Гольштейн, а также в Берлине, сообщает «Немецкая волна».

Ver.di объявил о проведении предупредительных забастовок во всех федеральных землях, за исключением Баварии. Они будут продолжаться всю неделю, но в разные дни в зависимости от региона. Главная забастовка пройдет в пятницу, 1 марта. В этот же день по всей Германии состоятся многочисленные демонстрации в защиту климата, организованные движением Fridays for Future.

Профсоюз хочет добиться улучшения условий труда для примерно 90 тысяч сотрудников транспортных предприятий. Среди требований Verdi - сокращение рабочего времени при сохранении заработной платы, увеличение времени отдыха между сменами, большее количество отпускных дней или повышение суммы отпускных денег.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников, «Радио Свобода»
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко