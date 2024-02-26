«Минздрав «ДНР» подставил российских военных
- 26.02.2024, 17:06
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Российские пропагандисты хотели списать удар по больнице в Донецке на ВСУ, но что-то пошло не так.
В оккупированном Донецке российский беспилотник Supercam врезался в здание больницы. Соответствующие фото появились в соцсетях. Вечером 25 февраля в «Телеграм» так называемого «минздрава «ДНР» опубликовали два фото, пишет dialog.ua.
Оккупанты в сообщении написали: «По больнице Донецка ударил беспилотник. В результате попадания БПЛА в одно из учреждений здравоохранения повреждено остекление».
По идее, захватчики подумали, что это был украинский ударный дрон и с пропагандистской целью решили опубликовать фото разбитого окна и обломков беспилотника.
Однако, судя по изображению, беспилотник российский - оккупанты попали собственным БПЛА по помещению больницы.
Сравнение обломка из Донецка и сбитым украинскими военными БПЛА Supercam S350
Большой обломок беспилотника, разбившего окно в здании оккупированного Донецка, свидетельствует о том, что это был Supercam S350 российского производства.
Российские оккупанты применяют беспилотник Supercam S350 для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт, а также проведения дистанционного воздушного мониторинга местности и объектов.
Первоначально в Россию эти беспилотники поставлялись спасательным службам. Но после вторжения в Украину они начали поступать на нужды вооруженных сил страны-агрессоры для разведки.
Российский беспилотник Supercam S350
Беспилотник имеет продолжительность полета 4,5 часа с передачей информации на расстояние до 70-100 км. Это обеспечивает необходимый запас возможностей использования БПЛА в наблюдении и разведке.