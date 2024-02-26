закрыть
26 февраля 2024, понедельник, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Оптическая иллюзия: нужно найти странный апельсин за семь секунд

10
  • 26.02.2024, 17:16
  • 5,390
Оптическая иллюзия: нужно найти странный апельсин за семь секунд

Испытайте себя.

Яркие загадки для детей и задания среднего и высокого уровня сложности на внимательность и логику с визуальной составляющей помогают проверить, наделены ли вы необычными качествами - способностью очень быстро «включиться» в работу, собираться в кучу и добиться поставленной цели за считанные секунды, пишет «Униан».

Попробуйте выполнить одно из таких заданий - оптическую иллюзию, на которой изображено очень много разрезанных апельсинов, и один из этих фруктов странный. Эта необычная загадка под силу настоящим гурманам, поскольку они точно должны знать, на какие особенности апельсина стоит обратить внимание. Если вы реально талантливый гурман, то сможете справиться с заданием всего за 7 секунд.

Когда решите начать поиски, не отвлекайтесь на секундомер, - лучше всего попросить кого-то проследить за временем или установить таймер.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников, «Радио Свобода»
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко