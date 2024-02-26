Оптическая иллюзия: нужно найти странный апельсин за семь секунд 10 26.02.2024, 17:16

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Испытайте себя.

Яркие загадки для детей и задания среднего и высокого уровня сложности на внимательность и логику с визуальной составляющей помогают проверить, наделены ли вы необычными качествами - способностью очень быстро «включиться» в работу, собираться в кучу и добиться поставленной цели за считанные секунды, пишет «Униан».

Попробуйте выполнить одно из таких заданий - оптическую иллюзию, на которой изображено очень много разрезанных апельсинов, и один из этих фруктов странный. Эта необычная загадка под силу настоящим гурманам, поскольку они точно должны знать, на какие особенности апельсина стоит обратить внимание. Если вы реально талантливый гурман, то сможете справиться с заданием всего за 7 секунд.

Когда решите начать поиски, не отвлекайтесь на секундомер, - лучше всего попросить кого-то проследить за временем или установить таймер.