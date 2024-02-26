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Минчанин украл чужой телефон и бургер

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  • 26.02.2024, 17:55
  • 2,152
Минчанин украл чужой телефон и бургер

Следы заметал на рынке, но это его не спасло.

38-летний мужчина из Минска решил разнообразить свой досуг. Вместо того чтобы сидеть без дела, как обычно, он и его друг решили посетить ресторан быстрого питания. И, конечно же, встретили там новых знакомых. Каков был план действий? Подходишь, знакомишься и, когда жертвы отходят от столика, молниеносно обчищаешь его. В этот раз подвернулся телефон за 1000 рублей и бургеры.

Чтобы замести следы, мужчина решил сбыть украденный аппарат на рынке. И, что удивительно, успешно продал телефон стоимостью 1000 рублей за 80. Куда делись бургеры, никто не знает, на рынок он их не принес.

Конечно, хозяйка украденного телефона была впечатлена поступком нового знакомого и немедленно обратилась в милицию. Мужчину поймали и завели на него уголовное дело за кражу.

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