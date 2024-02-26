ВСУ поразили оккупантов прямо во время ротации

ВСУ поразили оккупантов прямо во время ротации1
- 26.02.2024, 18:07
- 3,116
Видео мощного удара.
Артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ликвидировали оккупантов прямо во время ротации. Видео удара по россиянам опубликовал СтратКом ВСУ.
Разведывательно-ударное подразделение «Шершень» обнаружило ротацию вражеской пехоты, которая оказалась последней для этих оккупантов. Очевидно, такая судьба постигнет всех врагов, которые пришли на украинскую землю.
Оккупанты шли-шли, далеко не дошли
Ротация российских военных завершилась ярким пламенем. Обнародованные кадры могут свидетельствовать о том, что оккупанты понесли серьезные потери.
«Филигранная работа артиллеристов 3-й отдельной штурмовой бригады. Было ярко и горячо», – лаконично отметили в СтратКоме ВСУ.