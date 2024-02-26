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ВСУ поразили оккупантов прямо во время ротации

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  • 26.02.2024, 18:07
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ВСУ поразили оккупантов прямо во время ротации

Видео мощного удара.

Артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ликвидировали оккупантов прямо во время ротации. Видео удара по россиянам опубликовал СтратКом ВСУ.

Разведывательно-ударное подразделение «Шершень» обнаружило ротацию вражеской пехоты, которая оказалась последней для этих оккупантов. Очевидно, такая судьба постигнет всех врагов, которые пришли на украинскую землю.

Оккупанты шли-шли, далеко не дошли

Ротация российских военных завершилась ярким пламенем. Обнародованные кадры могут свидетельствовать о том, что оккупанты понесли серьезные потери.

«Филигранная работа артиллеристов 3-й отдельной штурмовой бригады. Было ярко и горячо», – лаконично отметили в СтратКоме ВСУ.

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