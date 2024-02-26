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Как белорусы будут работать и отдыхать в марте?

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  • 26.02.2024, 18:11
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Как белорусы будут работать и отдыхать в марте?

В Минтруда напомнили о длинных выходных.

В Министерстве труда и социальной защиты напомнили, как белорусы будут работать и отдыхать в марте. В первом месяце весны нас ожидают длинные выходные.

В ведомстве отметили, что дата 8 марта – Международный женский день – признана в нашей стране официальным выходным. Таким образом, отдыхать предстоит 8 (пятница), 9 (суббота) и 10 марта (воскресенье).

В соответствии с производственным календарем у белорусов в марте этого года при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня и 1 предпраздничный – 7 марта. При пятидневной – 19 рабочих и 1 предпраздничный.

Расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит:

- для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье – 159 часов;

- для шестидневки с выходным в воскресенье – 164 часа.

Расчетная норма рабочего времени на текущий год установлена постановлением Минтруда от 17 ноября 2023 г. № 43.

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