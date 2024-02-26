Россияне установили 7-летний рекорд по количеству выпитого крепкого алкоголя 6 26.02.2024, 19:51

Больше всего крепкий алкоголь пьют в северных и дальневосточных регионах РФ.

Продажи крепких спиртных напитков увеличились до 7,2 литров на душу население в год и достигли максимума за последние семь лет, приводит ТАСС исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Продажи крепкого алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания увеличились к предыдущему году в натуральном выражении на 3,6%, с 7 до 7,2 л на душу населения в год. Это максимальное годовое потребление на человека как минимум с 2017 года, то есть за семь лет», — говорится в исследовании.

Согласно данным, к крепкому алкоголю были отнесены водка, коньяк, ликеры, игристые вина и другие напитки с содержанием спирта свыше 25%. Данные об объемах розничной реализации алкоголя были сопоставлены со среднегодовой численностью населения за рассматриваемые периоды.

Самым популярным крепким алкогольным напитком у россиян стала водка, ее потребление незначительно снизилось на 0,2%, до 5,3 литров на человека, продажи коньяка выросли на 10% до 1 литра на человека. Самым популярным спиртосодержащим напитком осталось пиво, этой продукции продано в 3,5 больше, чем всех остальных видов алкоголя. Продажи пива также достигли семилетнего максимума.

Больше всего крепкий алкоголь пьют в северных и дальневосточных регионах. Винодельческая продукция лучше всего реализуется в Северо-Западном федеральном округе. Лидером по потреблению вина является Санкт-Петербург, где за год было реализовано 11 литров на каждого жителя, то есть почти в два раза больше, чем в среднем по стране.

«Традиционно больше всего крепкого алкоголя употребляют в регионах с суровым климатом, в то время как в кавказских республиках распитие спиртного сведено к минимуму. Однако стоит учитывать, что еще сохраняется теневой рынок алкоголя, не учитывающийся в официальной статистике продаж», — заявил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи спиртных напитков в России в 2023 году выросли на 4,3%. Без учета пива, сидра и медовухи россияне купили в магазинах 229,5 млн декалитров (2,3 млрд литров) такой продукции, это на 4,1% больше, чем в рекордном 2022-м.

По данным Росстата, с 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом «алкогольная зависимость». Всего было выявлено 54,2 тысячи таких пациентов. Из них с алкогольным психозом (сопровождается галлюцинациями, нарушениями сна и другими симптомами) — 12,9 тысячи человек.

Между тем осенью прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о победе над «алкогольным разгулом» в России. По его словам, «значительные усилия» властей привели к формированию «моды на здоровый образ жизни и социальную успешность». При этом министр признал, что почти каждый четвертый пациент российских стационаров имеет проблемы со здоровьем, связанные с употреблением спиртных напитков, а по данным МВД, в 2022 году 24,4% расследованных преступлений в России было совершено в состоянии алкогольного опьянения.