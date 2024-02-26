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Украинские морпехи уничтожили российскую пусковую установку «Ланцет» на Херсонском направлении

  • 26.02.2024, 20:21
Украинские морпехи уничтожили российскую пусковую установку «Ланцет» на Херсонском направлении

Видеофакт.

Возле Раденска на Херсонщине морпехи 140-го отдельного разведывательного батальона и 38-й отдельной бригады уничтожили мобильную пусковую установку «Ланцет».

Видео с уничтожением было опубликовано пресс-службой 38-й отдельной бригады морской пехоты Украины.

Отмечается, что благодаря аэроразведчикам удалось заметить мобильную пусковую установку, которая была смонтирована на базе грузовика КамАЗ 4310. Всего в кузове было 3 баражирующих боеприпаса типа «Ланцет». После запуска одного из них, грузовик двинулся к укрытию.

Российские военные пытались замаскировать машину под деревьями, говорится в сообщении. Уничтожение произошло в 20 километрах от линии фронта.

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