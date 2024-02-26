Литва будет проверять зерно из РФ и Беларуси 3 26.02.2024, 20:29

2,286

Меры будут касаться как товаров, импортируемых в Литву, так и тех, что идут транзитом через Клайпедский порт.

Министерство сельского хозяйства Литвы усиливает контроль за импортом зерна из России, Беларуси и оккупированных РФ территорий Украины, Молдовы и Грузии.

Об этом сообщает LRT.

После вступления в силу приказа министра все поставки зерна и зерновых продуктов из этих стран и территорий будут остановлены и проверены, говорится в пресс-релизе министерства.

Каждый вагон поезда или транспортное средство, перевозящее зерно и зерновые продукты из этих стран и территорий, будут осматривать.

Продукцию будут проверять на содержание остатков пестицидов, микотоксинов и металлов (свинца и кадмия), а также проверять происхождение продукции.

Усиленные меры будут касаться как товаров, импортируемых в Литву, так и тех, что идут транзитом через Клайпедский порт.