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В Гродно задержали уличного музыканта

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  • 26.02.2024, 20:38
  • 6,292
В Гродно задержали уличного музыканта

Он пел «Муры».

Приближенный к силовикам гродненский телеграм-канал опубликовал видео с задержанным уличным музыкантом из Гродно.

Пропагандисты опубликовали и кадры брутального задержания. Его проводили сотрудники ГУБОПиК при участии спецназовцев из отряда «Тайфун», который регулярно участвует в репрессиях. Силовики схватили музыканта на улице. Еще раньше у них появилось видео, как он исполняет известную протестную песню «Муры».

В каком статусе находится задержанный сейчас — неизвестно.

«Медиазона» нашла профиль музыканта в «ВКонтакте». Парня зовут Алексей Петрик.

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