«Был возле УКСа в 4 утра» 26.02.2024, 21:49

Сколько минчан решило построить квартиры в каркаснике от госзастройщика.

Сегодня, 26 февраля, УКС Мингорисполкома объявил об очередном приеме заявлений на строительство квартир в доме № 3 в Лошице-7. На этот раз дольщикам предложили двушки и однушки, которые находятся с девятого по двенадцатый этажи. Стоимость метра в однокомнатных квартирах стартует от 4600 рублей (около 1425 долларов в эквиваленте), в двухкомнатных — от 4300 рублей (около 1330 долларов в эквиваленте). Если верить застройщику, сдадут новый г-образный дом в Ленинском районе уже в конце этого года. Onliner.by cъездил в УКС, чтобы посмотреть, сколько желающих решило вступить в «долевку» от госзастройщика.

Перед дверями УКСа на улице Советской, 17, уже с утра пораньше толпится народ. Людей немного, но некоторые подстраховались и приехали пораньше, если верить слухам — дежурят со вчерашнего вечера. Но это неточно.

Сергей одним из первых вышел из офиса УКСа, имея на руках договор долевого строительства в доме № 3 по генплану в Лошице-7.

— У нас уже есть с супругой квартира в этом микрорайоне, мы купили ее восемь лет назад. Я помню, тогда был такой ажиотаж, люди под дверями УКСа ночевали! — вспоминает минчанин. — Сейчас же все спокойно, такого ажиотажа нет. Мы планируем перевезти в Лошицу тещу, она уже пожилой человек, ей нужно быть поближе к нам.

Сам Сергей приехал под двери УКСа в 4 утра и уже был не в числе первых: некоторые дольщики, по словам минчанина, караулили место еще с вечера.

— Я оказался пятым в очереди. Выбрал однокомнатную квартиру площадью 33 «квадрата», — рассказывает дольщик. — Если говорить про стоимость… Сегодня других вариантов для себя не вижу, поэтому приходится строиться по той цене, которую предлагают.

Отпускаем мужчину и присматриваем очередных новоиспеченных дольщиков. Замечаем женщину, которая спешным шагом покидает УКС. Чуть позже узнаем, что зовут ее Ольга и вступить в «долевку» она помогла 20-летнему Даниилу, сыну ее знакомой.

— Я пришла в роли группы поддержки, покупаем квартиру вот этому молодому человеку, — отвечает женщина и показывает в сторону Даниила. — В Лошице живет его бабушка, а родители здесь недалеко, на улице Воронянского. Отсюда ходит прямой автобус, поэтому ему будет удобно добираться. Да, цена за «квадрат» немаленькая, но однушка обойдется около 46 тысяч по курсу. Если смотреть в целом по рынку, это еще относительно бюджетный вариант.

По словам минчанки, родители Даниила присматривались к «Минск-Миру», но в пользу Лошицы-7 сыграла меньшая плотность застройки, плюс дом возводится по технологии монолитного строительства.

— Приятный бонус от застройщика — наличие сантехники и разводка электрики, которая запланирована при сдаче дома. Выходит чуть бюджетнее. Кроме этого, УКС рассчитывает «квадраты» в рублях, а в том же «Минск-Мире» сумма привязана к евро. При этом дом обещают сдать уже в ноябре этого года, долго ждать не придется, — заключила женщина.

Еще одна минчанка, которая оказалась в очереди перед дверью УКСа — Ольга. Она тоже пришла постоять из солидарности с подругой, которая планирует приобрести квартиру в Лошице-7.

— Я ее убедила, что стоит присмотреться к этому варианту. Микрорайон развитый, цена приемлема, если сравнивать с предложениями от других застройщиков. Какую квартиру будем брать, пока не знаем, все зависит о того, на какую сторону будут выходить окна. Планировки типовые, ничего необычного, но в целом район и многоэтажка имеет много плюсов, на мой взгляд.

Замечаем, как из двери с бумагами в руках выходит очередной владелец столичных «квадратов» в Лошице-7. Мужчина представился Олегом Михайловичем и поведал нам о том, что покупает квартиру для сына.

— Я проснулся сегодня пораньше, в 5 утра, чтобы через пару часов стоять под дверями УКСа, — говорит минчанин. — Ажиотажа не заметил, передо мной было всего пять человек. Ну и стоимость «квадрата» немаленькая.

По словам мужчины, один из главных критериев выбора при покупке квартиры в новостройке — относительно недорогой (по нынешним меркам) квадратный метр и близость к Серебрянке, где живут они с супругой.

— Если честно, сейчас других вариантов особо не вижу, — считает Олег Михайлович. — В Лошице больше воздуха, инфраструктура развита. Нам больше нравятся старые районы, где есть зелень. Раньше — да, было из чего выбрать, но тогда и денег не было, а сейчас… Я остановился на однушке на девятом этаже. Площадь квартиры — 33 «квадрата», цена за метр — почти 1500 долларов по курсу, дороговато. Мы думали над вторичкой, вышло бы дешевле, но там тоже много нюансов. Присматривались к другим ЖК, но остановились на Лошице. Возьмите тот же «Минск-Мир», но там же все друг на друге!

Напомним, в доме № 3 запроектировано пять проходных подъездов, количество этажей в них переменное — 10−12 уровней. Многоэтажка рассчитана на 248 квартир. После заключения договора в течение 10 дней дольщики должны сделать первый взнос в размере 30% от стоимости. Как и в прошлый раз, застройщик предупреждает, что в случае расторжения договора дольщик будет обязан уплатить штраф в сумме 5 тысяч рублей (либо возврат денег будет произведен с удержанием этой суммы).