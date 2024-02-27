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Нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса признали первой звездой матча

  • 27.02.2024, 9:38
Нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса признали первой звездой матча

Белорус достиг отметки 50 очков в НХЛ.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас провел очень удачный матч против «Оттавы Сенаторз» в Национальной хоккейной лиге. Белоруса признали первой звездой встречи, а его команда победила — 6:3.

Протас открыл счет в матче, а затем дважды ассистировал партнерам. Три результативных действия позволили «Вашингтону» одержать важную победу в борьбе за место в плей-офф.

После 57 матчей «столичники» набрали 63 очка и занимают 9-е место в Восточной конференции. От «Филадельфии Флайерз», которая идет 8-й, Протас с партнерами отстают на четыре пункта, но при двух играх в запасе. Всего команды проведут по 82 матча.

В этом сезоне на счету белорусского нападающего стало 26 (5+21) очков в 56 играх. А всего в НХЛ он достиг отметки 50 (12+38) баллов — на это Алексею понадобилось 147 матчей в регулярных чемпионатах.

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