Джемилев рассказал, как «вытеснил» Путина из Крыма 27.02.2024, 10:11

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Лидер крымскотатарского народа раскрыл подробности спецоперации ГУР.

В новогоднюю ночь зрители одного из крымских телеканалов вместо обращения диктатора Владимира Путина смотрели ролик, подготовленный ГУР Минобороны Украины, в частности выступление лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

В интервью NV Джемилев рассказал, как глава ГУР Кирилл Буданов попросил его подготовить речь на одну минуту для этой трансляции.

«Я тогда говорил, что это, возможно, последний год оккупации Крыма и всем оккупантам лучше из Крыма убираться», — вспомнил политик свое выступление.

Планировалось «взломать» телеэфир на всем полуострове, но получилось сделать это только на одном местном канале. Тем не менее обращение Джемилева посмотрело около полутора миллионов крымчан.

«У нас и с той стороны линии фронта есть люди, которые ждут, когда освобождение [Крыма] начнется», — сказал NV лидер крымскотатарского народа.

По его словам, россияне признают риск деоккупации реалистичным.