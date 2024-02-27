СМИ: На «Беларуськалии» погиб работник 1 27.02.2024, 10:44

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При ремонтных работах в ночную смену.

В сети появилась информация о гибели работника «Беларуськалия». Сообщение было размещено 26 февраля в неофициальной группе 1-го рудоуправления в социальной сети «Вконтакте».

«Сегодня, на руднике 1РУ, в ночную смену, при проведении ремонтных работ на самоходном вагоне, получил смертельную травму Шибут Александр 1979 года рождения», – говорится в нем.

Официальные ресурсы «Беларуськалия» пока не информировали о несчастном случае.

Надо отметить, что месяц назад в той же группе уже появлялась информация о гибели сотрудника «Беларуськалия».