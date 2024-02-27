В Беларусь пришла весна 1 27.02.2024, 11:03

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Синоптики пообещали до +16 на сегодня.

Синоптики сказали о потеплении до +16 градусов в Беларуси во вторник, 27 февраля.

В течение суток ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Небольшие дожди могут пройти только по северо-западной части страны. Ветер в течения дня будет южного и юго-восточного направления умеренный.

Днем в среднем по стране будет около +5…+11 градусов. Однако в отдельных районах на западе и юге Беларуси потеплеет и до +12…+16 градусов.

В Минске 27 февраля ожидают максимум +7…+10 градусов, зато без осадков, несмотря на облачность.