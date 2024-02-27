закрыть
27 февраля 2024, вторник, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь пришла весна

1
  • 27.02.2024, 11:03
  • 1,458
В Беларусь пришла весна

Синоптики пообещали до +16 на сегодня.

Синоптики сказали о потеплении до +16 градусов в Беларуси во вторник, 27 февраля.

В течение суток ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Небольшие дожди могут пройти только по северо-западной части страны. Ветер в течения дня будет южного и юго-восточного направления умеренный.

Днем в среднем по стране будет около +5…+11 градусов. Однако в отдельных районах на западе и юге Беларуси потеплеет и до +12…+16 градусов.

В Минске 27 февраля ожидают максимум +7…+10 градусов, зато без осадков, несмотря на облачность.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко