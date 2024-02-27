Пять китайских кораблей вошли в территориальные воды Тайваня 27.02.2024, 11:29

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Береговая охрана отреагировала.

Во вторник, 27 февраля, в Тайване заявили, что пять китайских кораблей береговой охраны вошли в воды возле пограничных островов Кинмэнь.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, председатель Тайваньского совета по вопросам океана, который руководит береговой охраной, Куан Би-Линг сообщила журналистам, что китайские корабли покинули район вскоре после того, как береговая охрана Тайваня приказала им уйти.

Береговая охрана Китая в то же время не предоставила никаких комментариев относительно инцидента с кораблями.

По информации Reuters, в этом месяце китайская береговая охрана начала регулярное патрулирование вокруг подконтрольных Тайваню островов Кинмэнь, которые находятся вблизи китайского побережья после недавнего инцидента. Тогда двое граждан Китая погибли, пытаясь убежать от береговой охраны Тайваня после того, как их лодка вошла в запретные воды.