Картину Шагала о тоске по Витебску продают на аукционе 27.02.2024, 11:44

«Праздник кущей (Сукко)»

За $1,5 млн.

С аукциона Christie’s собираются продать картины белорусского художника Марка Шагала. На торгах 7 и 8 марта ценителям искусства предложат приобрести две ранние работы Шагала.

Так, на аукционе продадут картину «Корова в комнате», которую художник написал в 1911 году после переезда в Париж. Считается, что эта работа Шагала демонстрирует его знакомство с современным авангардным искусством.

Картина была подарена Шагалом профессору из Нью-Йорка. А семья профессора позднее продала ее с аукциона в частную коллекцию. Стоимость лота определена в 190-320 тысяч долларов.

Также на аукцион выставят картину «Праздник кущей (Сукко)», написанную в 1916-м, которую Шагал написал, тоскуя по родному Витебску. Оценочная стоимость лота - 1-1,5 миллиона долларов.