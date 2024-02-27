Власти собираются закрыть еще один профессиональный театр 1 27.02.2024, 12:19

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Там уже уволили директора и несколько сотрудников.

Минский областной театр кукол «Батлейка», работающий в Молодечно, оказался под угрозой закрытия. Об этом редакции «Зеркала» сообщили несколько читателей.

Как рассказали редакции читатели, на прошлой неделе (в двадцатых числах февраля) в театре прошло собрание коллектива, на который приезжали чиновники. Директор театра Татьяна Чаевская была уволена с занимаемой должности. Коллективу предложили найти нового более эффективного руководителя. Также не были продлены контракты главному бухгалтеру, главному администратору, двум работникам мастерских, костюмеру и двум уборщицам. Замены этим людям нет: зарплаты в культурной сфере традиционно невысокие.

По словам читателей, в коллективе «Батлейки» предполагают, что у исполняющего обязанности директора — им назначен один из технических сотрудников театра — есть распоряжение не продлевать контракты другим сотрудникам и не препятствовать тем, кто хочет уйти раньше срока окончания контракта. Таким образом, спустя некоторое время в «Батлейке» просто будет некому работать.

По слухам, в Молодечно обсуждают возможность присоединения театра к местному Дворцу культуры. Но подтверждения этой информации нет.

Театр «Батлейка» был основан в 1990 году. За годы работы он неоднократно награждался дипломами и призами на международных фестивалях театров кукол Беларуси, России, Молдовы, Украины, Литвы, Германии, Италии, Сербии, Польши. В 2018 году спектакль «Сестры Грайи» (режиссер Евгений Корняг) стал одним из победителей Национальной театральной премии.

Проблемы у «Батлейки» возникли полтора года назад. Как отмечал Reform.by, в конце октября 2022 года чиновники попытались присоединить «Батлейку» к Минскому областному драматическому театру, работающему в том же Молодечно. «Батлейку» планировали сделать филиалом этого учреждения. В таком случае труппа, скорее всего, прекратила бы существование. Уже была названа и дата предполагаемой реорганизации — 1 января 2023 года. Но в итоге театр спасли юридические нюансы. Оказалось, что филиал должен находиться в другом населенном пункте, чем основная организация.

Тогда «Батлейка» была спасена. Но новую атаку чиновников учреждение может не пережить. Между тем, в Беларуси работают всего 28 профессиональных театров.

Напомним, что в 2023 году уже прекратил свое существование столичный Театр одного актера «Зніч».