Генштаб Беларуси решили проверить органы территориальной обороны Минска 3 27.02.2024, 12:35

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Проверка будет проводиться с 27 февраля по 1 марта.

Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси начал проверку органов управления территориальной обороны Минска, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Проверка будет проводиться с 27 февраля по 1 марта.

«Цель проверки — оценка уровня подготовки территориальной обороны, эффективность работы должностных лиц администраций и военных комиссариатов районов по руководству ее подготовкой, а также проводимой работы по вопросам организации народного ополчения столицы», — объяснили в ведомстве.

В июле 2023 года тренировки военнообязанных подразделений территориальных войск Беларуси проводили бойцы ЧВК «Вагнер».

Занятия проходили в Могилевской области, недалеко от города Осиповичи. Белорусских военных обучали навыкам тактической стрельбы и перемещения на поле боя. Также военнообязанные приобретали знания по инженерной подготовке и тактической медицине, сообщало белорусское Минобороны.