«В детстве играл на калькуляторе и «косил» крапиву палкой» 5 27.02.2024, 12:57

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Как молодой белорус решил сказочно разбогатеть и сделал бизнес на тюльпанах.

Алексею 24 года. Сразу после армии он стал думать, как сказочно разбогатеть, и решил заняться выращиванием тюльпанов. Пинская область к этому делу располагала. На участке героя росли не только цветы, но и теплицы — сейчас их уже три. Оборудованы по последнему слову техники. Самое сложное не в том, чтобы вырастить, а в том, чтобы продать цветы. Сбыт на старте было трудно найти, особенно если заниматься этим делом накануне 8 Марта. Сейчас же все поставлено на поток, пишет onliner.by.

Вырос герой статьи в доме без горячей воды и туалета в Дрогичине. Излишка точно не было. Когда у всех одноклассников были телефоны, парень играл на калькуляторе или «косил» крапиву палкой. Тогда он сказал себе, что сделает все, чтобы выйти из бедности. И, кажется, у него это получилось.

Алексей занимается тюльпанами уже пять лет и продает их оптом по всей Беларуси. Начал, получается, в 19. Путь в цветочный бизнес, как ни странно, у него начался с армии. Отслужил, и загорелись глаза — попробовать что-то свое. В Пинской области все кто на клубнике, кто на овощах сидят и делают «кеш». Вот и он решил что-то вырастить. Полез в интернет искать варианты и остановился на тюльпанах. Время удачно совпало с сезоном посадки, Алексей оперативно стал искать поставщика. Взял мамину машину и поехал на первую закупку луковиц — 1800 штук. Отдал около 250 евро.

— Часть луковиц начал выращивать в сарае у бабушки. Другую часть — в квартире на подоконнике. В тот год я продал свои 1800 цветов и докупил оптом еще 1000. Их тоже удачно реализовал. После 8 Марта я принялся зарабатывать капитал, чтобы вложить его в свое дело, — рассказывает парень.

Сейчас на участке находится так называемый холодильник, в котором хранятся цветы. Есть кочегарка и помещение для переборки тюльпанов. Также тут находятся теплицы и дом, где Алексей живет в сезон.

— Первая теплица находилась в городе. В ней росли 20 000 цветов. Это было на мой второй год в этом бизнесе. Было тяжело в плане реализации, потому что риск потерять все очень высок. С того момента я понял, что продажи должны организовываться заранее и их нужно продумывать. Можно посадить и миллион цветов, и два, но продать их будет тяжело. На данный момент все, что вы видите на видео, уже продано. На старте я так не делал, думал, что продажи идут за день-два до 8 Марта.

На улице тепло, в помещении открыты двери, работает приточка, которая охлаждает теплицу. Отапливается она котлами, которые нагревают воду, а она по трубам подается на вентиляторы.

— Тюльпан должен выращиваться при температуре от 12 до 15 градусов — это идеальные условия. Если она будет ниже — можно не успеть к Восьмому (марта. — Прим. Onlíner), а если выше — качество будет хуже. Вообще, температура — самое важное. Если проспим, забудем или не затопим печь — урожай умрет в один момент. Если влажность будет выше 80%, то цветы могут упасть, для этого стоят датчики, которые следят за данным показателем.

На тот момент, когда я начинал, про тюльпаны не было никакой информации в интернете, пришлось учиться на своих ошибках. Качество тюльпана постоянно растет. На данный момент у нас три теплицы, две из которых построили в прошлом году.

Конструкцию теплиц придумал отец Алексея, а подключал уже электрик. Работает она по такой же системе, что и умный дом, — через смартфон хозяин может включать и выключать вентиляторы.

— Еще включаем классическую музыку, чтобы быстрее росли, но как это все влияет на цветы, сказать не могу. Еще цветы постоянно нужно поливать, обрабатывать и удобрять — это база.

Чтобы отгрузить тюльпан, его нужно срезать. Иногда за вечер под нож пускают 50 000 цветов.

— Иногда в 2 ночи заканчиваем, иногда в 6 утра. Срезки проводятся либо вечером, либо утром, чтобы бутон был закрыт. Тюльпан без проблем может храниться месяц в холодильнике (при температуре 1—2 градуса).

Каковы будут доходы в этом сезоне, герой пока не знает. В цифрах ориентируемся на прошлый год, когда спрос значительно превышал предложение, а цветы раскупили у всех перекупов еще до обеда 8 Марта. Да еще и по 5 рублей за штуку.

— Если говорить про расходы за прошлый сезон, то у нас 35 тысяч евро было потрачено только на закупку луковиц. Дальше затраты идут на теплицы, без них мы не вырастим цветы. На постройку одной ушло около 20 тысяч рублей, а их две. Потом идет отопление, трубы, котлы.

В этом деле можно как заработать, так и прогореть. Если смотреть на прошлый год, то можно было заработать «х2» от стоимости луковицы. Но это скорее вымышленные цифры, у всех все индивидуально. Чистая прибыль и того меньше. Но мы ежегодно растем, вкладываем в это дело, пока оно приносит деньги.